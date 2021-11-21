Валуев - о предложении «Наполи» перенести игру со «Спартаком»: Не думаю, что игрокам что-то грозит

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев высказался относительно предложения футболистов «Наполи» перенести игру со «Спартаком» из-за эпидемиологической обстановки в Москве.

«С коронавирусом на самом деле все сложно. Не знаю, насколько, если сравнивать с Италией. Не могу сравнить с Россией, но по стране ситуация с коронавирусом тревожная. Не думаю, что футболистам что-то грозит, скорее в зоне риска находятся болельщики. Игроки в более выгодной ситуации находятся», - сказал Валуев «СЭ».

После первого круга «Спартак» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице. Кроме того, в начале сезона москвичи вылетели из Лиги чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда, а в своей группе Лиги Европы после четырех туров расположились на последней строчке, однако не потеряли шансов на выход в плей-офф.