Акинфеев проводит 800-й матч в карьере и 500-й в РПЛ за ЦСКА

В матче 15-го тура РПЛ между ЦСКА и «Химками» капитан армейского клуба Игорь Акинфеев проводит юбилейный 500-й матч во внутреннем чемпионате и 800-й в карьере.

На счету Акинфеева 111 игр за сборную России и 689 матчей за красно-синих во всех турнирах.

Ранее капитан армейцев признавался лучшим игроком клуба в октябрьских матчах команды.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. В составе армейцев Игорь стал шестикратным чемпионом и обладателем Кубка страны, семикратным победителем Суперкубка и один раз обладателем Кубка УЕФА в 2005 году. Акинфеев возглавляет клуб «имени Льва Яшина», имеет больше других сухих матчей за клуб и сборную. Акинфеев является самым молодым голкипером в истории отечественного футбола, который отыграл 200 сухих игр.