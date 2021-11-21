В Италии Ваноли провел встречу не с Федуном, а с Салиховой

Известный инсайдер Иван Карпов рассказал о подробностях предполагаемой встречи между итальянским тренером Паоло Ваноли и владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

По информации источника, 49-летний специалист в Италии провел совместный обед не с владельцем красно-белых, а с его супругой – Заремой Салиховой. О деталях разговора между ними пока не сообщается.

Напомним, вчера, 20 ноября, руководитель пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов заявил, что Федун не мог встретиться с Ваноли в Италии, поскольку функционер не покидал пределов Москвы.

Добавим, что Ваноли может заменить Руя Виторию на посту главного тренера «Спартака». В данный момент столичная команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 15 сыгранных туров, набрав 19 очков.