Стефано Пиоли - о продлении контракта с «Миланом»: Когда придет время, мы это сделаем

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о возможности продлить контракт с «россонери» в ближайшее время. Он руководит клубом с 2019 года.

«Когда придет время, мы продлим контракт. Я не тороплюсь. И для меня это никогда не было проблемой.

Да, я разочарован последней игрой с «Фиорентиной», но это поражение пойдет нам на пользу. У нас есть возможность добиться большего. Даже после поражения я увидел команду с характером, с индивидуально сильными игроками. Мы будем бороться до конца за первое место», - цитирует Пиоли Сalciomercato.

После поражения от «Фиорентины» (3:4) Милан остался на втором месте в турнирной таблице с 32-я очками в активе. Следующая игра в рамках серии А «россонери» проведет против «Сасуоло» 28 ноября.