Журова прокомментировала предложение «Наполи» перенести матч Лиги Европы против «Спартака»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказала свое мнение по поводу возможного переноса матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» на нейтральное поле.

Отметим, что ранее президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис предложил УЕФА перенести предстоящую игру в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве.

– Мне сложно сказать, потому что каждый пытается отследить эпидемиологическую ситуацию. Но, думаю, по ковиду сейчас в любой стране все примерно одинаково. УЕФА должны здесь сами решать ситуацию. Давайте честно, я боюсь, что причина здесь не только ковид. Странно сейчас переносить матчи, учитывая, что даже в период Евро-2020 России дали дополнительные игры, – цитирует Журову «Спорт-Экспресс»

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Наполи» запланирована на 24 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена». После четырех сыгранных туров красно-белые занимает четвертое место в турнирной таблице группы C, набрав четыре очка. Неаполитанцы располагаются на первой строчке с семью очками.