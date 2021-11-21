Арбитр Николаев назвал справедливым удаление Фукса на 16-й минуте встречи с «Химками»

Бывший арбитр категории ФИФА Алексей Николаев назвал справедливым решение Владислава Безбородова удалить защитника ЦСКА Бруно Фукса после контакта в штрафной площади армейцев с игроком «Химок».

«Это справедливое решение. Мы видим, что это задержка нападающего, который следующим касанием забивает гол в пустые ворота. Поскольку защитник не играет в мяч и даже не пытается этого сделать, тут нельзя его наказывать желтой карточкой. Поэтому удаление — справедливое решение Владислава Безбородова», — сказал Николаев «СЭ».

В матче 15-го тура РПЛ ЦСКА - «Химки» главный судья матча Владислав Безбородов принял решение удалить защитника ЦСКА Бруно Фукса, из-за которого назначали пенальти в ворота армейцев.

Судья из Санкт-Петербурга принял это решение после того, как он решил посмотреть видеопросмотр с возможным пенальти в штрафной ЦСКА. В результате, помимо одиннадцатиметрового в ворота красно-синих, Безбородов еще и удалил Фукса.