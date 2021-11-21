«Динамо» – «Арсенал». Захарян начнет матч на скамейке запасных

Ну что, начинаем новый отсчет? Овечкин в 22 голах от Ягра — и ровно в 150 от Гретцки (видео)

В выездном матче чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» Александр Овечкин сделал дубль и отдал голевую передачу, чем помог «Вашингону» одержать уверенную победу (4:0).