«Динамо» – «Арсенал». Захарян начнет матч на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Арсенала» на матч 15-го тура чемпионата России.
Отметим, что встреча между командами состоится сегодня, 21 ноября, в Москве. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром предстоящей встречи назначен Виталий Мешков (Дмитров).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Ордец, Скопинцев, Фомин, Моро, Шиманьски, Макаров, Грулев, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Будачев, Варела, Плиев, Н'жи, Игбун, Сазонов, Евгеньев, Захарян, Кутицкий, Галкин, Гладышев.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Радакович, Чаушич, К.Кангва, Хлусевич, Костадинов, Э.Кангва, Луценко.
Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Степанов, Бьорнстрем, Камболов, Ткачев, Гулиев, Пантелеев, Давиташвили, Марков, Тудорие.
На данный момент подопечные Сандро Шварца занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Тульский клуб располагается на 14-й строчке с 13 очками.