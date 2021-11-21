Олег Елышев: На игре «Локомотива» сказалось отсутствие многих игроков основы

Экс-полузащитник московского «Локомотива», обладатель Кубка России, серебряный и бронзовый призер чемпионата страны Олег Елышев выразил мнение, что «Локо» в игре с «Ахматом» в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги «Локо» не хватило длины скамейки.

– Пропускали игру из-за дисквалификаций три полузащитника, Баринов, Куликов и Марадишвили, а также защитник Едвай. Это, конечно же, сказалось на игре «Локомотива». И поэтому стартовый состав получился, можно сказать, экспериментальным. Нужно усиливаться, надеюсь, что это в зимнее трансферное окно будут приобретения. К тому же «Ахмат» очень серьёзный соперник – Андрей Талалаев сделал хорошую и современно играющую команду, которая обыграла многих других претендентов на медали, то же «Динамо». Ну и всё же судейство оставило неоднозначное впечатление. На повторе видно, что вполне можно было обойтись без красной карточки Мурило – игрок «Ахмата» бежал не в сторону ворот, а значит, это точно не фол последней надежды.