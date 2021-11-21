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«Химки» в большинстве не смогли переиграть ЦСКА в гостях

Матч завершился со счетом 0:0.
21 ноября 2021 15:56
автор: Александр Бойченко

21 ноября на «ВЭБ Арене» состоялся матч 15-го тура РПЛ, в котором ЦСКА принимал подмосковные «Химки». Встреча завершилась со счетом 0:0.

На 16-й минуте главный арбитр матча Владислав Безбородов удалил защитника ЦСКА Бруно Фукса за фол в своей штрафной площади. Отметим, что бразилец впервые вышел в стартовом составе армейцев в РПЛ за полтора года нахождения в команде.

Армейцы набрали 24 балла после 15-ти туров РПЛ и расположились на шестом месте, в активе «Химок» 13 очков и 15 позиция в таблице.

В следующей игре красно-синие примут «Зенит», а подопечные Игоря Черевченко сыграют дома с «Краснодаром».

РПЛ, чемпионат России

15-й тур

ЦСКА (Москва) - «Химки» (Химки) 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Фукс, Обляков, Дзагоев (Чалов, 46), Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке (Яковлев, 74).

»Химки»: Лантратов, Тихий, Филин, Стоинович, Набиуллин, Боженов (Сабович, 65), Идову, Дагерстоль, Кухарчук (Долгов, 62), Мирзов, Адеми.

Предупреждения:

Дзагоев (8), Дагерстоль (39), Мирзов (43), Набиуллин (51), Боженов (54), Фернандес (57), Сабович (80), Тихий (90).

Удаление:

Фукс (15).

источник: «Советский спорт»
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