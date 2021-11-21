Дубль Сычевого принес «Оренбургу» выездную победу над «Велесом»

Футболисты «Оренбурга» добились гостевой победы над «Велесом» (2:1) в матче 24-го тура ФНЛ.

Одним из главных героев встречи стал нападающих оренбуржцев Владимир Сычевой, отличившийся дублем на 52-й и 85-й минутах. Хозяева ответили голом полузащитника Артура Галояна (65).

На 75-й минуте нападающий гостей Джоэль Фамейе не смог реализовать 11-метровый удар.

Отметим, что команда Марцела Лички набрала 50 очков и продолжила лидировать в турнирной таблице ФНЛ. Московский клуб расположился на девятой строчке с 33 очками.

27 ноября «Оренбург» на своем поле сыграет с «Акроном», а «Велес» в тот же день встретится против «Алании» во Владикавказе.

В параллельных матчах 24-го тура «Волгарь» разошелся миром с «Краснодаром-2» (0:0), «Текстильщик» уступил «Кубани» (1:3), а «Акрон» сыграл вничью с «Томью» (3:3).

ФНЛ

24-й тур

«Велес» – «Оренбург» – 1:2 (0:0)

Голы: Галоян, 65 – Сычевой, 52, 85.