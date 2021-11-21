«Ты вернул в клуб немного души». Невилл прокомментировал отставку Сульшера

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл попрощался с норвежским специалистом Уле Гуннаром Сульшером после его отставки с поста тренера «красных дьяволов».

«Спасибо, Уле. Ты заставил нас гордиться. Последние два месяца были тяжёлыми, но ты вернул в клуб немного души», — написал Невилл в Twitter.

Сульшер был в клубе с декабря 2018 года, когда он был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в марте 2019 года норвежец был официально утвержден на этой должности.

На данный момент «манкунианцы» занимают 7-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 17 очков.