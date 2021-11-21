Роналду хочет, чтобы Луис Энрике стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, кого хочет видеть на посту нового наставника «Манчестер Юнайтед» нападающий клуба Криштиану Роналду.

Как сообщает обозреватель Sky Sports Роб Дорсетт, португальский футболист надеется, что руководству «красных дьяволов» удастся договориться с Луисом Энрике, который в данный момент возглавляет сборную Испании.

Напомним, что сегодня, 21 ноября, должность главного тренера «МЮ» покинул Оле-Гуннар Сульшер. В шорт-лист кандидатов на его смену попали четыре специалиста, а именно экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан, Эрик тен Хаг («Аякс»), а также Юлен Лопетеги («Севилья») и Брендан Роджерс («Лестер»).

Что касается Энрике, то нынешний контракт 51-летнего тренера со сборной Испанией рассчитан до 31 декабря 2022 года. Недавно национальная команда вышла в финальную часть чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.