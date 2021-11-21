Четыре игрока «Баварии» были помещены на карантин

Пресс-служба «Баварии» сообщила о том, что четырех футболистов основного состава команды поместили на карантин по причине их контакта с человеком, заразившимся коронавирусом.

По информации источника, речь идет о таких игроках, как полузащитники Джамал Мусиала и Микаэль Кюизанс, а также форварда Серж Гнабри и Эрик Шупо-Мотинг.

Отмечается, что решение о карантине было принято в соответствии с нормами органов здравоохранения Германии.

Напомним, Бавария возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги после 12 сыгранных туров, набрав 28 очков. Ближайшая встреча подопечных Юлиана Нагельсманна состоится 23 ноября – мюнхенцы проведут выездную встречу против киевского «Динамо» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.