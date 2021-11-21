Канчельскис – об увольнении Сульшера: К этому все шло. Было видно, что все важные игры он проиграл

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал уход Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера клуба.

Отметим, что норвежский специалист покинул свою должность в стане «красных дьяволов» сегодня, 21 ноября.

– К этому все шло, результата не было – ничего не поделаешь, такова тренерская доля. Три года я смотрел и следил, было видно, что все важные игры Сульшер проиграл, в том числе финал Лиги Европы. Когда команда доходила до таких матчей, не получалось выиграть. В любом случае для него это большой опыт, не каждому удается поработать в «МЮ», но такая ситуация. Я думаю, что он набрался хорошего опыта в команде, – цитирует Канчельскиса ТАСС.

Напомним, Сульшер тренировал «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года. В нынешнем сезоне команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков после 12 сыгранных туров. Отставание от лидирующего «Челси» составляет 12 очков. В последних пяти матчах АПЛ «манкунианцы» потерпели четыре поражения.

Вчера, 20 ноября, «МЮ» на выезде уступил «Уотфорду» (1:4).