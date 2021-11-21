Роман Терюшков: Обидная ничья для «Химок» в матче с ЦСКА, Мирзов мог попадать по пустым воротам

Член наблюдательного совета «Химок» прокомментировал игру команды в матче 15-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Одно очко — тоже большой и хороший результат. Обидная ничья. Резиуан Мирзов мог в конце попадать по пустым воротам. У нас осталось три игры. С «Ахматом» и «Арсеналом» надо будет брать очки и возвращаться на те позиции, на которые команда и по составу, и по амбициям претендует», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Романа Терюшков.

Отметим, что на 16-й минуте с поля был удален защитника ЦСКА Бруно Фукс.

В активе «Химок» 13 очков и 15 место в таблице РПЛ. В следующей игре подопечные Игоря Черевченко сыграют дома с «Краснодаром».