Хави: Мы надеемся, что Агуэро продолжит свою карьеру

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал появившуюся информацию о том, что нападающий клуба Серхио Агуэро в ближайшее время завершит свою профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем.

Ранее бывший партнер аргентинского игрока по «Манчестер Сити» Самир Насри заявил, что форвард уже принял решение «повесить бутсы на гвоздь».

– Мы надеемся, что Агуэро сможет продолжить карьеру. Мы с ним общались в последние дни. Пока мы не можем подтвердить, что Серхио уходит из спорта, – цитирует Хави RT, ссылаясь на L'Equipe.

Напомним, что на 51-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:1) Агуэро упал на газон и схватился на грудь, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что у футболиста был приступ тахикардии.