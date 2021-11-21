Владимир Пономарев - о ЦСКА: У нас дикий футбол

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о ничейном результате армейцев с «Химками». Красно-синие большую часть матча играли вдесятером из-за удаления Бруно Фукса.

«Фукса удалили верно, он хватал игрока рукой. Безбородов прав. С точки зрения тактики и техники — игра безобразная. Складывается ощущение, что играют ремесленники, а клуб превратился в ремесленное училище. Хочется выключить телевизор, не могу смотреть на эти перемещения, перестановки. Все назад, все поперек, просто ужас, нет ничего интересного. У нас дикий футбол», - приводит слова Пономарева «СЭ».

Армейцы набрали 24 балла после 15-ти туров РПЛ и расположились на шестом месте, в активе «Химок» 13 очков и 15 позиция в таблице.

В следующей игре красно-синие примут «Зенит», а подопечные Игоря Черевченко сыграют дома с «Краснодаром».