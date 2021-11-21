Фанаты «Арсенала» покинули трибуну после четырех мячей в свои ворота к 30-й минуте от «Динамо»

В матче 15-го тура РПЛ «Динамо» - «Арсенал» подопечные Сандро Шварца забили четыре гола в первом тайме. После такого начала матча поклонники гостей покинули гостевую трибуну в Москве.

Первый гол в этой встрече забил Шиманьски (15-я минута). Спустя восемь минут отметился Бальбуэна (23), а следом за две минуты дубль на свой счет записал Вечеслав Грулев (25, 27).

Перед стартом матча «туляки» располагались на 14-й позиции в таблице РПЛ с 13-я очками. В активе сине-белых было 26 баллов и третье место.