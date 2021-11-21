Черданцев - о Ваноли: Нам необходимо вводить лимит на иностранных тренеров

Популярный комментатор Георгий Черданцев считает, что в России необходимо ввести лимит на иностранных тренеров помимо того, чтобы убрать лимит на легионеров в футболе.

— Как вам персона Паоло Ваноли, о котором все больше говорится применительно к «Спартаку»?

— Уже говорил об этом и могу повторить: нам нужно не только отменять лимит на легионеров, но и вводить лимит на иностранных тренеров. Либо вводить критерии, по которым определяется уровень их квалификации.

Когда к нам приезжает Дик Адвокат — это одна история. Но когда приезжает непонятно кто и непонятно зачем, большой вопрос — почему эти люди занимают чужие рабочие места? А главное, какие качества дают им конкурентные преимущества перед российскими тренерами?», - передает слова Черданцева «Матч ТВ».

Напомним, свою последнюю победу красно-белые одержали 3 октября над «Ахматом» в РПЛ. Подопечные Руя Витории после 15-и туров занимают десятое место с 19-ю баллами.