Кобелев отреагировал на возможную отставку Карпина с поста главного тренера сборной России

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал слова Валерия Карпина о возможной отставке с поста главного тренера сборной России.

Напомним, что об этом специалист заявил после поражения от Хорватии (0:1) в заключительном матче групповой стадии квалификации ЧМ-2022. Сборная России не смогла напрямую пробиться в финальную стадию турнира

«Подобные вопросы — какая-то ерунда, я же не провидец. Как он что-то надумает, скажет. Не волнуйтесь», — цитирует RT Кобелева.

Добавим, что в марте сборная России сыграют в стыковых матчах. Жеребьевка плей-офф отбора состоится 26 ноября.