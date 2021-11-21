Игрок «Наполи» сдал положительный тест на коронавируc – 24 ноября клуб сыграет со «Спартаком» в ЛЕ

Пресс-служба «Наполи» сообщила о том, что правый защитник команды Алессандро Дзаноли сдал положительный тест на Covid-19 перед матчем 13-го тура серии А, в котором неаполитанцы в гостях встретятся с «Интером».

Отметим, что ранее коронавирус был обнаружен у полузащитника «партенопейцев» Маттео Политано. По этой причине в команде прошли дополнительные тесты на выявление инфекции.

Напомним, матч между «Наполи» и «Интером» состоится сегодня, 21 ноября, в Милане. Начало – в 20:00 мск. Спустя три дня неаполитанский клуб сыграет в Москве против «Спартака» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.