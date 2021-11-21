Роналду недоволен самоотдачей отдельных игроков «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен самоотдачей некоторых игроков своего клуба.

Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно источнику, Роналду и Эдинсон Кавани стали примером для многих «манкунианцев». Некоторые из них считают, что они получили больше от игры рядом с Роналду и Кавани, чем от тренировок Сульшера.

Однако португалец считает, что некоторые игроки хотят добиться многого, не прилагая необходимых усилий. Кроме того, нападающий недоволен падением стандартов клуба с момента его первого выступления в «Манчестер Юнайтед».

21 ноября руководство клуба объявило об отставке Сульшера. Исполняющим обязанности «красных дьяволов» назначена легенда клуба Майкл Каррик.