Андрей Канчельскис: Не думаю, что Карпин подаст в отставку до стыковых матчей ЧМ-2022

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил возможный уход Валерия Карпина с поста главного тренера национальной команды.

Отметим, что 15 ноября в эфире программы «Коммент.Шоу» 52-летний специалист не исключил, что в марте следующего года он не будет руководить сборной. Действующее соглашение тренера рассчитано до конца декабря 2021-го.

– Не думаю, что Валерий подаст в отставку до стыков. После Хорватии все было сказано на эмоциях, сквозь переживания. Главный тренер всегда беспокоится больше всего о качестве игры и результате. Знаю и по себе. Но немного времени пройдет, Карпин отдохнет и, надеюсь, с новыми силами будет готовиться к стыковым матчам. Все будет нормально, – приводит слова Канчельскиса RT.

Напомним, что Карпин возглавил сборную России в июле этого года. При нем команда заняла итоговое второе место в турнирной таблице группы H в рамках отбора к ЧМ-2022. Для выхода в финальную часть мирового первенства в Катаре российской сборной необходимо одержать две победы в стыковых матчах, которые пройдут в конце марта следующего года.