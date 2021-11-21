Михаил Грушевский: Главный рекорд Акинфеева - преданность команде, клубный патриотизм

Эстрадный пародист Михаил Грушевский прокомментировал новый рекорд вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Голкипер армейцев вышел на поле в игре 15-го тура с «Химками» и таким образом провел 500 матч в чемпионатах России.

«Количество его достижений не поддается осмыслению. Главный его рекорд — не количество сыгранных где-либо матчей, а именно преданность команде, клубный патриотизм. Я даже не понимаю, кто из современных футболистов может ему соответствовать. Это было свойственно советскому футболу, когда были символы: Лев Яшин — «Динамо», а уже в новейшей российской истории практически не осталось футболистов, которые бы отличались такой беззаветной преданностью своей команде», — цитирует «Спорт-Экспресс» Грушевского.

Добавим, что Акинфеев стал первым игроком за всю историю отечественного футбола, который сыграл 500 матчей в высшем дивизионе.