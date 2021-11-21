Карпин останется главным тренером сборной России до стыковых матчей ЧМ-2022

Наставник сборной России Валерий Карпин продолжит тренировать национальную команду.

Как сообщает РБК, 52-летний специалист собирается заявить о своем решении остаться в сборной в одном из будущих эфиров программы «Коммент.Шоу». Отмечается, что Карпин останется на должности главного тренера команды как минимум до стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что Карпин возглавил сборную России в июле этого года. При нем команда заняла итоговое второе место в своей отборочной группе. Таким образом, сборная сыграет в стыковых встречах за право выйти в финальную часть мирового первенства в Катаре. Игры пройдут в марте следующего года.