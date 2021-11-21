«Факел» победил дома «Нефтехимик» и вышел на второе место в ФНЛ

Воронежский «Факел» в домашнем матче 24-го тура ФНЛ победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:1.

В составе хозяев поля отличились нападающий Хазыр Аппаев (45-я минута) и защитник Аслан Дашаев (78). Еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Нефтехимика» Максим Ширяев (18). Гости ответили точным ударом полузащитника Романа Денисова (7).

Таким образом, «Факел» вышел на второе место таблицы ФНЛ, набрав 46 очков. «Нефтехимик» располагается на пятой строчке. У клуба из Нижнекамска 40 очков.

ФНЛ

24-й тур

«Факел» (Воронеж) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 3:1 (2:1)

Голы: Ширяев, 18 (автогол); Аппаев, 45; Дашаев, 78 - Денисов, 7.