Арбитр Федотов: Карасева ведут на финал Лиги чемпионов

Бывший российский арбитр Игорь Федотов предположил, что УЕФА ведет Карасева на финал Лиги чемпионов. Отечественный судья получил назначение на матч пятого тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой».

— Он продолжает хорошо работать в Европе, и его соответственно назначают на статусные игры. Это полное доверие Розетти к нему. Если он будет дальше так же работать, то будет все хорошо у него. Его ведут на финал Лиги чемпионов сейчас. Он один из лучших, если не лучший сейчас в Европе по качеству судейства», - приводит слова Федотова eurostavka.

Матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой» состоится 23 ноября. Перед игрой каталонцы идут на втором месте с шестью очками, в активе португальской команды четыре балла.