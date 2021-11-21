Бывший игрок сборной России Кузнецов призвал верить в Карпина после поражения от Хорватии

Экс-игрок сборной России Дмитрий Кузнецов призвал всех поддержать главного тренера национальной команды Карпина после поражения от Хорватии в заключительном десятом туре отбора за право выйти на ЧМ-2022.

«Ну как можно уйти на полпути? Он сделал большую работу, команда почти вышла на ЧМ. Всё ещё есть шансы. Зачем что-то менять? Придёт другой человек, будет переучивать исполнителей под себя, опять какая-то чехарда начнётся. Все тренеры разные. Давайте подождём немного, Карпин работает пару месяцев всего. Предполагаю, он всё же не решит уволиться, останется до конца», — сказал Кузнецов RT.

Напомним, что стыковые матчи будут состоять из полуфинала и финала, каждый из которых будет проходить в формате одноматчевого плей-офф. В стыках 12 европейских сборных разыграют три оставшиеся путевки на чемпионат мира. Сборная России оказалась в числе сеянных команд на мини-турнир.