«Динамо» разгромило «Арсенал» в Москве, забив пять голов в ворота своего соперника

Матч 15-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Арсеналом» завершился победой московской команды – 5:1.

В составе бело-голубых двумя забитыми мячами отличился форвард Вячеслав Грулев (25-я и 27-я минуты). По голу записали на счет защитник Фабиан Бальбуэна (22), а также хавбеки Себастьян Шиманьски (15) и Арсен Захарян (60). Соперник ответил лишь точным ударом полузащитника Даниила Хлусевича (86).

Отметим, что подопечные Сандро Шварца набрали 29 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Тульский клуб располагается на 14-й строчке с 13 очками.

28 ноября московская команда сыграет в гостях против «Рубина», а «Арсенал» днем позже на своем поле встретится с «Локомотивом».

РПЛ

15-й тур

«Динамо» – «Арсенал» – 5:1 (4:0)

Голы: Шиманьски, 15. Бальбуэна, 22. Грулев, 25, 27. Захарян, 60 – Хлусевич, 86.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 66), Бальбуэна, Ордец, Скопинцев, Фомин (Гладышев, 82), Моро, Шиманьски, Макаров (Галкин, 82), Грулев (Н'жи, 66), Тюкавин (Захарян, 46).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев (Степанов, 46), Сокол, Радакович, Чаушич (Гулиев, 46), К.Кангва, Хлусевич, Костадинов, Э.Кангва (Марков, 66), Луценко (Ткачев, 46).

Предупреждения: Костадинов (7), Радакович (58), Бальбуэна (74), Макаров (82), К.Кангва (90).