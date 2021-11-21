«Манчестер Сити» обыграл на своем поле «Эвертон» и поднялся на второе место в АПЛ

«Манчестер Сити» в домашнем матче 12-го тура английской премьер-лиги обыграл «Эвертон» (3:0).

Авторами голов в составе «горожан» стали Рахим Стерлинг (44-я минута), Родриго Эрнандес (55) и Бернарду Силва (86).

Благодаря этой победе «Манчестер Сити» набрал 26 очков и поднялся на вторую строчку в таблице АПЛ. «Эвертон» остался на 11-й позиции. У «ирисок» 15 очков.

28 ноября «Эвертон» сыграет в гостях с «Брентфордом», а «Манчестер Сити» примет дома «Вест Хэм».

АПЛ

12-й тур

«Манчестер Сити» (Манчестер) - «Эвертон» (Липерпуль) - 3:0 (0:0)

Голы: Стерлинг, 44; Эрнандес, 55; Силва, 86.