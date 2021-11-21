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Гаджи Гаджиев: Всем бы хотелось, чтобы Карпин довел дело до конца

Сборная России сыграет в стыковых матчах за право выйти на мундиаль в 2022 году.
21 ноября 2021 18:52
автор: Александр Бойченко

Известный тренер Гаджи Гаджиев оценил работу наставнику национальной сборной Валерия Карпина. Россия попала в стыковые матчи за право выйти на чемпионат мира в 2022 году.

«Валерий достаточно открытый человек: что на душе есть, то и говорит. Это вызывает симпатию. Он всегда был таким. Мы с ним могли периодически не соглашаться, но это лучше, чем думать одно, а говорить другое.

Карпин приходил в критический момент, верил, что добьётся результата, и смог одержать пять побед. Поражение же было только одно и от более сильного соперника. Нам бы всем хотелось, чтобы Валерий Георгиевич довёл дело до конца, но незаменимых людей нет», — передает слова Гаджиева RT.

Напомним, что стыковые матчи будут состоять из полуфинала и финала, каждый из которых будет проходить в формате одноматчевого плей-офф. В стыках 12 европейских сборных разыграют три оставшиеся путевки на чемпионат мира. Сборная России оказалась в числе сеянных команд на мини-турнир.

источник: «RT на русском»
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