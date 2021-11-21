«Алания» в меньшинстве уступила «Спартаку-2» в домашнем матче

«Алания» потерпела домашнее поражение от «Спартака» (2:3) в матче 24-го тура ФНЛ.

Отметим, что оба своих гола владикавказская команда забила с пенальти. Авторами точных ударов с 11-метровой отметки стали Батраз Хадарцев (32-я минута) и Батраз Гурциев (77). У красно-белых дублем отличился Степан Мельников (41, 47). Еще один забитый мяч гостей на счету Константина Шильцова (18).

На 64-й минуте главный арбитр встречи Константин Аверьянов удалил с поля Ислама Машукова.

Таким образом, «Алания» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 40 очков. «Спартак-2» располагается на 12-й строчке с 30 очками.

27 ноября клуб из Владикавказа сыграет дома против «Велеса», а москвичи в тот же день на своем поле примут «Текстильщик».

ФНЛ

24-й тур

«Алания» – «Спартак-2» – 2:3 (1:2)

Голы: Хадарцев, 32 (с пенальти). Гурциев, 77 (с пенальти) – Шильцов, 18. Мельников, 41, 47.

Удаление: Машуков, 64.