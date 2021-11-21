«Айнтрахт» добился выездной победы над «Фрайбургом»

21 ноября на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге состоялся матч 12-го тура немецкой Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом». Победу одержали «орлы» со счетом 2:0.

Голы в составе гостей забили Йеспер Линдстрем (34-я минута) и Филипп Костич (43).

Благодаря этому успеху подопечные Гласнера поднялись на 11-ю строчку турнирной таблицы с 15-ю очками в активе. В активе «Фрайбурга» осталось 22 балла и третье место.

В следующем туре «Фрайбург» отправится в гости к «Бохуму» 27 ноября, а «Айнтрахт» примет берлинский «Унион» днем позже.

Бундеслига

12-й тур

«Фрайбург» (Фрайбург) - «Айнтрахт» (Франкфурт») 0:2 (0:2)

Голы: Линдстрем 34, Костич 43

«Фрайбург»: Флеккен, Кюблер (Вайсхаупт, 85), Гульде, Линхарт, Шлоттербек (Шаде, 46), Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 69), Грифо, Чжон Ву Ен (Шаллаи, 69), Хелер.

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Чендлер (Туре, 65), Хасебе, Ндика, Тута, Костич, Соу (Роде, 74), Камада, Якич, Линдстрем (Ахе, 74), Борре (Ильзанкер, 85).

Предупреждения:

Чендлер (49), Тута (53), Туре (69), Трапп (73).