Хохлов считает, что «Динамо» способно догнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ

Экс-наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил домашнюю победу московской команды в матче 15-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (5:1).

Отметим, что данный результат позволил бело-голубым подняться на второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре очка.

– Великолепная игра «Динамо». Начали мощно: ничего сопернику не позволили, но и свои моменты полностью реализовали. Каждый из пяти голов по-своему красив. Команда все игры начинает бодро. Игра у команды идет, им нечего менять, поэтому нужно продолжать в таком же темпе. Еще впереди целый круг. Есть все шансы догнать «Зенит», – цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в последних пяти турах подопечные Сандро Шварца одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Столичная команда не смогла набрать очков в гостевой встрече с «Зенитом» (1:4).

28 ноября «Динамо» сыграет в Казани против «Рубина».