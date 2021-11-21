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«Реал» на выезде обыграл «Гранаду» и вернулся на первое место в таблице чемпионата Испании

В данный момент в активе мадридского клуба 30 набранных очков.
21 ноября 2021 20:10
автор: Владислав Корегин

«Реал» в гостях оказался сильнее «Гранады» в матче 14-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась победой подопечных Карло Анчелотти со счетом 4:1.

В составе победившей команды голы забили Марко Асенсио (19-я минута), Начо Фернандес (25), Винисиус Жуниор (56), а также Ферлан Менди (76). У соперника автором забитого мяча стал Луис Суарес (34). На 67-й минуте с поля был удален игрок хозяев Мончу.

Отметим, что мадридский клуб одержал свою третью победу кряду в чемпионате и набрал 30 очков, поднявшись на первое место в турнирной таблице. «Гранада» располагается на 18-й строчке с 11 очками.

28 ноября «Реал» на своем поле встретится с «Севильей», а «Гранада» двумя днями ранее на выезде сыграет против «Атлетика».

Чемпионат Испании

14-й тур

«Гранада» – «Реал» (Мадрид) – 1:4 (1:2)

Голы: Суарес, 34 – Асенсио, 19. Начо, 25. Винисиус, 56. Менди, 76.

«Гранада»: Машимиану, Нева, Диас (Торренте, 58), Санчес, Кини, Мончу, Рочина (Молина, 59), Ганалон (Руис, 59), Суарес, Пуэртас (Монторо, 46), Соро.

«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба (Вальехо, 83), Начо, Карвахаль, Модрич (Камавинга, 80), Кроос (Иско, 80), Каземиро, Винисиус (Родриго, 72), Бензема (Йович, 80), Асенсио.

Предупреждения: Монторо (62), Иско (80).

Удаление: Мончу, 67.

источник: «Советский спорт»
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