Виталий Кафанов: «Ростову» позарез нужна была победа в матче с «Уфой»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 15-го тура РПЛ с «Уфой» (2:2).

Отметим, что в прошедшей встрече авторами забитых мячей в составе ростовчан стали нападающий Дмитрий Полоз, а также полузащитник Понтус Альмквист.

– Игра получилась такой же, как и наши последние матчи. Было много борьбы, а вот моментов и у тех, и у других ворот немного. Ничья закономерна. Я думаю, что «Ростов» потерял очки, потому что мы играли дома с нашим прямым конкурентом по таблице. Нам позарез нужна была эта победа, – цитирует Кафанова клубная пресс-служба донского клуба.

Добавим, что в данный момент «Ростов» набрал 17 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. В последних пяти турах команда набрала восемь очков.

27 ноября ростовчане сыграют в гостях против «Ахмата».