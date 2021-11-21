Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед» и поработать до конца сезона

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира, кандидатура немецкого специалиста была предложена совету директоров манкунианцев после ухода Уле-Гуннара Сульшера. Отмечается, что Рангник может поработать с «Манчестер Юнайтед» лишь до конца текущего нынешнего сезона.

Ранее в СМИ сообщалось, что на пост главного тренера «МЮ» претендуют экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан, Эрик тен Хаг, возглавляющий «Аякс», а также Юлен Лопетеги и Брендан Роджерс, тренирующих «Севилью» и «Лестер» соответственно.

Напомним, что Сульшер руководил «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года. В нынешнем сезоне команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков после 12 матчей.