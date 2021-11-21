«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Почеттино в качестве замены Сульшеру

Наставник «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед».
Согласно информации The Mirror, руководство «красных дьяволов» считает аргентинского специалиста приоритетным вариантом на место нового тренера команды. Отмечается, что английский клуб планирует подписать контракт с 49-летним наставником до конца текущего сезона.
Напомним, что Почеттино тренирует «ПСЖ» с января 2021 года. При нем команда одержала 38 побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела девять поражений. Его контракт рассчитан до лета 2023-го. Ранее специалист руководил двумя клубами из АПЛ, а именно «Тоттенхэмом» и «Саутгемтоном».
Напомним, что сегодня, 21 ноября, должность главного тренера «МЮ» покинул Оле-Гуннар Сульшер.
источник: The Mirror