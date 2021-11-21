«Рубин» одержал волевую победу над «Сочи» в гостевом матче РПЛ

На стадионе «Фишт» завершилась игра 15-го тура РПЛ между «Сочи» и «Рубином».

Победу в матче одержала казанская команда со счетом 2:1.

В составе хозяев гол на 27-й минуте забил Родригао. «Рубин» ответил точными ударами Оливера Абильгора (31) и Андерса Дрейера (81).

Отметим, что на 59-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Сочи» Игорь Юрганов. В сотаве «Рубина» за два предупреждения был удален Абильгор (61).

После этой встречи на счету «Сочи» 27 очков. Команда Владимира Федотова занимает третье место в таблице чемпионата России. «Рубин» набрал 22 очка. подопечные Леонида Слуцкого располагаются на восьмой строчке.

27 ноября «Сочи» сыграет в гостях с «Уралом». «Рубин» на следующий день примет «Динамо».

РПЛ

15-й тур

«Сочи» (Сочи) - «Рубин» (Казань) - 1:2 (1:1)

Голы: Родригао, 27 - Абильгор, 31; Дрейер, 81.