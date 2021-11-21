«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Лидс» – лондонский клуб выиграл свой первый матч в АПЛ при Конте

Матч 12-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Лидсом» завершился победой лондонской команды со счетом 2:1.

В составе шпор голы забили полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг (58-я минута) и защитник Серхио Регилон (69). «Павлины» ответили забитым мячом хавбека Дэниела Джеймса (44).

Отметим, что «Тоттенхэм» набрал 19 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» располагается на 17-й строчке с 11 очками.

28 ноября лондонский клуб отправится в гости к «Бернли», а «Лидс» днем ранее на выезде встретится с «Брайтоном».

АПЛ

12-й тур

«Тоттенхэм» – «Лидс» – 2:1 (0:1)

Голы: Хейбьерг, 58. Регилон, 69 – Джеймс, 44.