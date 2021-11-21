Валерий Карпин: Все думают, что лучший соперник в стыках – Македония. Мы, наверное, тоже так думаем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, кто по его мнению является самым лучшим соперником для национальной команды в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года.

Отметим, что Россия попала в число «сеяных» в плей-офф. В полуфинальной встрече российской сборной могут достаться сборные Австрии, Польши, Северной Македонии, Турции и Чехии. Жеребьевка состоится 26 ноября.

– Все думают, что лучший соперник в стыках – Македония. Мы, наверное, тоже так думаем, но это все на бумаге. На поле это надо будет еще доказывать, – сказал Карпин в эфире программы «Коммент.Шоу».

Добавим, что полуфинальные и финальные матчи плей-офф в рамках квалификации к мировому первенству 2022 года в Катаре запланированы на 24-25 марта, а также 28-29 марта соответственно.