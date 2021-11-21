«Интер» дома нанес «Наполи» первое первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии

Футболисты «Интера» на своем поле одержали победу над «Наполи» (3:2) в матче 13-го тура чемпионате Италии.

В составе «нерадзурри» голы забили Хакан Чалханоглу, удачно реализовавший 11-метровый удар на 25-й минуте, а также Иван Перишич (44) и Лаутаро Мартинес (61). Неаполитанцы ответили забитыми мячами Петра Зелиньски (17) и Дриса Мертенса (78).

Таким образом, «Наполи» потерпел свое первое поражение в нынешнем розыгрыше серии А – с 32 очками подопечные Лучано Спаллетти продолжают возглавлять турнирную таблицу. «Интер» идет третьим, имея в своем активе 28 очков.

28 ноября «Наполи» сыграет дома с «Лацио», а миланский клуб днем ранее отправится в гости к «Венеции».

Серия А

13-й тур

«Интер» – Наполи – 3:2 (2:1)

Голы: Чалханоглу, 25 (с пенальти). Перишич, 44. Мартинес, 61 – Зелиньски, 17. Мертенс, 78.

«Интер»: Ханданович, Дармиан, Шкриньяр, Раноккья, Бастони, Перишич (Сатриано, 89), Барелла (Димарко, 75), Брозович, Чалханоглу, Корреа (Джеко, 62), Мартинес (Гальярдини, 75).

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руй, Замбо-Ангисса, Руис, Зелиньски, Лосано (Элмас, 75), Инсинье (Мертенс, 75), Осимхен (Петанья, 55).

Предупреждения: Осимхен (10), Кулибали (24), Ррахмани (35), Чалханоглу (41), Видаль (72), Ханданович (84), Джеко (90+1).