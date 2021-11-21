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Карпин заявил, что звонок Романцева повлиял на его решение остаться главным тренером сборной России

Жеребьевка стыковых матчей отбора ЧМ-2022 состоится 26 ноября.
21 ноября 2021 22:10
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что на его решение остаться у руля национальной команды повлиял разговор с Олегом Романцевым.

«Одним из важных звонков был от Олега Романцева. Мы обо всем поговорили. Он вспомнил про Украину и сказал, что ни в коем случае нельзя сейчас уходить. Все футболисты по-разному реагируют, и он сказал, что все вопросы сейчас нужно решить», — заявил специалист в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, что после поражения от Хорватии (0:1) в заключительном матче групповой стадии квалификации ЧМ-2022 Карпин заявил, что может уйти в отставку.

Сборная России не смогла напрямую пробиться в финальную стадию турнира.

источник: «Коммент.Шоу»
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