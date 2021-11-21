Юрий Семин: При Карпине сборная России действует хорошо, пусть работает и дальше

Экс-наставник сборной России Юрий Семин отреагировал на решение Валерия Карпина продолжить работу с национальной командой.

Напомним, что после поражения от Хорватии (0:1) в заключительном матче групповой стадии отбора ЧМ-2022 специалист заявил, что может уйти в отставку. Сегодня Карпин рассказал, что будет готовить команду к стыковым матчам.

«Первое заявление Карпина о том, что он может покинуть пост главного тренера сборной, всерьез не воспринимал. При нем команда действует хорошо, пусть работает и дальше. Конечно, у нас у всех одни ожидания — попасть на чемпионат мира. Получится или нет, никто предсказать не может», — цитируют Семина «РИА Новости».

Добавим, что Жеребьевка стыковых матчей отбора ЧМ-2022 состоится 26 ноября.