«Зенит» в декабре обсудит с Азмуном возможное продление контракта

Руководство «Зенита» предпримет попытку продлить контракт с форвардом команды Сердаром Азмуном.

По информации РБК, петербуржский клуб заинтересован в том, чтобы сохранить 26-летнего иранца в своем составе – сине-бело-голубые намерены вступить в переговоры с нападающим в декабре.

Ранее стало известно, что Азмун планирует покинуть российскую команду по окончании текущего сезона на правах свободного агента. Как сообщил итальянский журналист Николо Скира, футболист договорился с «Лионом» и подпишет с «ткачами» четырехлетний контракт.

Напомним, Азмун защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 101 матч, забил 61 гол и отдал 23 ассиста.