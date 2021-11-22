Ростислав Мурзагулов: Никаких предложений по Агаларову как минимум до зимы «Уфа» не рассматривает

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался на тему возможного ухода из клуба нападающего Гамида Агаларова.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах 21-летнего россиянина заинтересовано московское «Динамо».

– Никаких предложений по Агаларову на данный момент и до зимы как минимум мы точно не рассматриваем. Предложений по нему много, они на нас сыплются, обсуждений тоже много, но пока мы всех с порога предупреждаем, что сейчас рано об этом говорить. Поэтому пусть присматриваются к нему дальше, – цитирует Мурзагулова Sport24.

Добавим, что в нынешнем сезоне Агаларов принял участие в 15 матчах уфимцев в чемпионате России, отличившись 13 голами и одним ассистом. В данный момент футболист является лучшим бомбардиром РПЛ.

Действующий контракт игрока с «Уфой» рассчитан до конца декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда 1,2 миллиона евро.