Осимхен не сыграет со «Спартаком» из-за множественных переломов костей лицевого отдела черепа

Пресс-служба «Наполи» раскрыла детали травмы нападающего команды Виктора Осимхена, полученной в гостевой встрече 13-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:3).

По информации источника, 22-летний футболист после столкновения головами с защитником «нерадзурри» Миланом Шкриньяром получил множественные переломы орбиты лица и левой скулы со смещением. Отмечается, что игрок может пропустить как минимум один месяц. Тем самым, форвард не сыграет против «Спартака» в игре пятого тура группового этапа Лиги Европы, которая состоится 24 ноября в Москве.

В нынешнем сезоне Осимхен отыграл 14 матчей, забил девять голов и отдал два ассиста. Его команда занимает первое место в турнирной таблице группы С в ЛЕ, набрав семь очков. Красно-белые идут на четвертой строчке с четырьмя очками.