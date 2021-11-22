«Рубин» заинтересован в подписании нападающего «Факела» Максимова

Форвард «Факела» Максим Максимов входит в сферу интересов одного из клубов чемпионата России.

Как сообщает «Чемпионат», ссылающийся на источник, знакомый с ситуацией, 26-летнего нападающего активно просматривает «Рубин».

Отметим, что в нынешнем сезоне ФНЛ Максимов отличился 11 забитыми мячами и двумя ассистами в 26 матчах. Его контракт с воронежским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

На данный момент «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка после сыгранных 15 туров. 28 ноября подопечные Леонида Слуцкого сыграют в Казани против «Динамо».