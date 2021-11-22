Георгий Джикия: Отсутствие Дзюбы в сборной России? Это решение и ответственность главного тренера

Центральный защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказал свое мнение по поводу отсутствия в национальной команде форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Отметим, что 33-летний футболист не принял участие в осенних матчах сборной в рамках отбора к мировому первенству 2022 года. В октябре наставник национальной команды Валерий Карпин включил футболиста в расширенный состав команды, однако игрок отказался от вызова из-за плохой игровой формы.

– Я спокойно отношусь к этому, потому что так же может и со мной произойти. Ведь может же случиться так, что Валерий Георгиевич не захочет меня вызывать? Это решение и ответственность главного тренера. Это его работа. Очень много ребят он не вызвал. И он за это отвечает. Если бы отвечал за это я, наверное, я бы более эмоционально воспринимал все эти ситуации, – цитирует Джикию «Комсомольская правда».

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах, забил десять голов и отдал семь ассистов. Недавно форвард отличился хет-триком в ворота «Нижнего Новгорода» (5:1) в домашнем матче 15-го тура чемпионата России.

В данный момент Зенит занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка.