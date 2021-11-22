Константин Лепехин: Зенит» – клуб не уровня «Ювентуса» и «Челси», но обыграть «Мальме» ему по силам

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин оценил шансы петербургского клуба на победу в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме».

Отметим, что игра между клубами состоится 23 ноября в 23:00 мск. В первой очной встрече подопечные Сергея Семака обыграли своего соперника в Санкт-Петербурге со счетом 4:0.

– Я считаю «Зенит» фаворитом предстоящего матча. Думаю, мы вправе ожидать гостевой победы над «Мальме». Если победить нам не удастся, то нужна как минимум ничья для того, чтобы уже точно попасть в евровесну. «Зенит», конечно, команда не уровня «Ювентуса» и «Челси», но обыграть «Мальме» ему по силам, при всем моем уважении к шведскому чемпиону, – цитирует Лепехина портал «Евро-футбол.ру».

На данный момент петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице группы H, набрав три очка. «Мальме» располагается на четвертой строчке (0 очков). В параллельной игре пятого тура идущий вторым «Челси» на своем поле встретится с лидером квартета – «Ювентусом».